Суд Києва повернув "Зелений театр" у комунальну власність

Про це повідомляється на офіційному сайті прокуратури міста Києва. "У 2001 році між Центральним парком культури і відпочинку та ТОВ "Лідер" був укладений договір оренди строком на 25 років. Основною умовою договору було проведення реконструкції театру. Проте орендар не виконав свої зобов'язання. Крім того, не забезпечив його належне зберігання та санітарне утримання", - йдеться в повідомленні.

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У вересні цього року Госпсуд Києва підтримав позицію столичної прокуратури і повернув у власність громади зазначений комплекс. В даний час постановою апеляційної інстанції зазначене судове рішення залишено без змін.