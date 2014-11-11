Бійцям АТО виділили 11 га землі в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві секретар Київської міської ради Олексій Резніков.

За його словами, відповідний проект рішення буде внесено на розгляд в сесійну залу Київради цього четверга, 13 листопада.

«З точки зору процедури скажу, що вже відбулося засідання земельної комісії Київради, на якій депутати одностайно проголосували за підтримку цього проекту рішення про виділення цієї земельної ділянки комунальному підприємству «Спецжитлофонд», яке буде займатися впорядкуванням цього об’єкту. І відповідно, 13 листопада, в четвер, на пленарному засіданні Київради це питання буде включено до порядку денного як невідкладне. Я переконаний в тому, що депутати підтримають і ухвалять це рішення», - сказав Резніков.

Читайте також26 поранених бійців АТО отримали ключі від квартир - АваковВін повідомив, що найближчим часом буде видано розпорядження про створення спеціальної комісії, яка відпрацює весь механізм надання земельних ділянок бійцям та сім’ям бійців АТО. Йдеться про публічні відкриті правила формування списку черговості на отримання землі.

«Сьогодні вийде розпорядження Київського міського голови про створення відповідної спеціальної комісії, яка буде безпосередньо піклуватися питаннями щодо виділення земельних ділянок для бійців АТО та їх родин. Бо на сьогодні немає відповіді, кому саме надавати в першу чергу, кому в другу, хто отримує цей статус учасника АТО, які родинні стосунки мають бути між загиблим вояком і його родиною, оскільки бувають різні родинні стосунки - і цивільні, і офіційні, незареєстровані… Є діти, батьки… Тому це непростий перелік питань, над якими комісія буде працювати на постійні основі», - сказав Резніков.

За його словами, до складу комісії ввійдуть представники КМДА, депутати Київради, а також представники громадськості.

Секретар Київради вважає, що протягом місяця комісія вже зможе почати формувати безпосередньо список бійців, яким виділятиметься земля.

При цьому він зауважив, що ініціатива передавати землю у першу чергу сім’ям загиблих належить самим бійцям АТО. «Коли ми радилися з представниками 12-го батальйону тероборони та іншими киянами із сімей учасників АТО, то вони дали своє попереднє рішення-пропозицію, що в порядку першочерговості земельними наділами мають бути забезпечені сім’ї загиблих бійців АТО. В другу чергу – бійці, які отримали поранення. І вже в тертю чергу – бійці, які живі та здорові», - сказав Резніков.

Він також зазначив, що наразі Департамент земельних відносин продовжує шукати земельні ділянки для учасників АТО.

За його словами, 11 га в селі Биківня є першою ділянкою, що реально може бути придатною для зведення житла для бійців.

«Попередні пропозиції, які робилися виконавчим органом, на жаль, виявилися не реалістичними. Тому що земельні ділянки, які пропонувались, вимагали або підняття грунту на 1,5 метри - вище насип робити, або це місце, де можливе підтоплення у зв’язку з грунтовими водами. Міський голова зробив зауваження відповідним структурам, і ось така пропозиція найкраща вже є. Це не означає, що ми на цьому зупиняємось. Земельний департамент продовжує готувати пропозиції», - зазначив він.

За словами секретаря Київради, земельна ділянка в с. Биківня у 2007 році була виведена з лісового фонду разом з іншими земельними площами для відселення дачників, які потрапляли в зону будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

Як повідомляв УНІАН, у вересні на початку чергового засідання сесії Київради представники 12-го батальйону територіальної оборони "Київ" виступили перед депутатами і звернулися до столичної влади з проханням надати пільги родинам бійців на оплату комунальних послуг, а також порушили питання про виділення землі бійцям-киянам.

Тоді ж Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що столична влада вже розглядає вільні землі в столиці для забезпечення ділянками бійців. Він повідомив, що столична влада знайшла 50 га землі для цих цілей.