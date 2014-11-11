У Кличка пояснили, чому пенсіонери з інших міст мають сплачувати за проїзд у метро

Пенсіонери Києва мають право безкоштовного проїзду у метро, а пенсіонери з інших регіонів мають платити за проїзд.

Про це заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко на сторінці у Facebook, коментуючи заяву міністра соцполітики Людмили Денисової, яка обіцяла розібратися з проїздом у столичному метро.

"Якщо пані Людмила (міністр соцполітики Людмила Денисова - УНІАН) особисто чи Уряд загалом вважає за необхідне, аби така пільга була у всіх - нехай надасть таке право постановою Уряду всім пенсіонерам. Ну, і за разом компенсує кошти з державного бюджету", - заявив він.

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Бондаренко підкреслив, що держава дає пільговий проїзд пенсіонерам у наземному транспорті, а про метро кожне місто вирішує самотужки.

Як повідомляв УНІАН, з 9 листопада 2014 року безоплатний проїзд в метрополітені 5 пільговим категоріям киян надається виключно на підставі "Картки киянина".

До категорій пільговиків, які тепер мають користуватися "Карткою киянина" для безкоштовного проїзду у метро, увійшли: інваліди, пенсіонери, один із батьків багатодітної сім'ї, непрацюючі особи, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами, особи, які не мають права на пенсію. Всі вони мають бути киянами.