Старостенко: за рік зарплата педагогів у Києві зросла на 50%

За її словами, значна частина коштів, виділених на сферу освіти, йде на виплату зарплати та надбавок педагогічним працівникам.

В 2018 році на сферу освіти столиці виділили рекордні 12,7 мільярдів гривень, що на 23% більше, ніж у минулому році. При цьому зарплати педагогів за рік зросли на 50%.

Про це в інтерв'ю порталу Bigmir.net заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) і голова постійної комісії з питань освіти, науки, молоді та спорту Київради Ганна Старостенкою.

«Сьогодні для Київської адміністрації освіта однозначно є пріоритетним напрямком: з бюджету столиці в 2018 році на освіту виділено рекордні 12,7 мільярда гривень, що на 23% більше, ніж у минулому році. Тому Київ лідирує і будівництва нових навчальних закладів, і за охопленням дітей інклюзивною освітою, і з використання нових освітніх методик. Наше місто є також одним з трьох регіонів України, де з 1 січня підвищили зарплати педагогам дошкільної, позашкільної та профосвіти», – заявила Старостенко.

За її словами, значна частина коштів, виділених на сферу освіти, йде на виплату зарплати та надбавок педагогічним працівникам.

«В середньому заробітна плата освітян Києва в 2017 році зросла на 50%. Ось уже два роки поспіль у результаті оптимізації бюджету у нас є можливість нараховувати в кінці року педагогам премії, розмір яких у середньому становить близько 14,5 тисячі гривень», – зазначила заступник голови КМДА.

Вона підкреслила, що в Києві створено всі умови для комфортного навчання та роботи педагогів: на будівництво шкіл, дитсадків, оновлення матеріальної бази, капітальні та поточні ремонти в 2017 році було виділено 1,5 мільярда гривень.

«Більш того, два роки поспіль ми виділяємо необхідні кошти для закупівлі миючих засобів, канцелярії, спортінвентарю, засобів гігієни, на що раніше в школах збирали батьки. При цьому ми контролюємо кожну витрачену копійку, щоб бути впевненими – гроші пішли на створення кращих умов для навчання дітей», – заявила Ганна Старостенко.