У Києві понад 65 тисяч родин стоїть у квартирній черзі

На сьогодні на квартирному обліку у районних в місті Києві державних адміністраціях загалом перебуває 65208 сімей та одиноких громадян, із них: позачерговиків – 6355; першочерговиків – 24329; загальна черга – 34524. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в коментарі журналістам, зазначається на сайті мера столиці.

На квартирному обліку у пільговій черзі за відповідними категоріями перебуває 3207 багатодітних родин, із них: «Матері – героїні» - 101; «Багатодітні сім’ї» - 2901; «Багатодітні сім’ї, які мають п’ять і більше дітей» - 205.

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Він зазначив, що раніше у столиці житлові питання пільгових категорій квартирного обліку вирішувалися за рахунок площі, яка безоплатно передавалася забудовниками місту на виконання інвестзобов'язань. Однак після введення в дію у 2011 році закону «Про регулювання містобудівної діяльності» забудовники звільнені від безоплатної передачі місту житлової площі, внаслідок чого міське господарство лише у минулому році при обсягах вводу 1500 тис. кв.м недоотримало понад 1000 квартир.

Віталій Кличко відзначив, що КМДА вже звернулася до глави уряду щодо необхідності вирішення цього питання і внесення відповідних змін до законодавства.

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“Найближчим часом ми проведемо нараду, де обговоримо нову програму будівництва у Києві соціального житла. Зараз за моїм дорученням триває процес формування переліку об’єктів незавершеного будівництва на території Києва. Збирають інформацію про земельні ділянки, які передані з комунальної власності в користування юридичним та фізичним особам для будівництва об’єктів містобудування, які не використовуються або використовуються не за цільовим призначенням. У першу чергу ми будемо працювати з тими забудовниками, які запропонують найкращі умови для міста. Бізнес повинен бути соціально відповідальним”, - наголосив мер Києва.