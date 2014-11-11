Киянам вже встановлюють у будинках лічильники та регулятори тепла

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

«Такі заходи дозволять оперативно реагувати на зміну температури та дотримуватися оптимальних показників. Погодне регулювання – це автоматичне обладнання, що дозволяє вже за наявності лічильника регулювати подачу теплоносія в будинок залежно від температури. Наприклад, останні кілька днів – достатньо тепло. У такому разі, щоб заощадити дефіцитну теплову енергію, автоматика реагує на температуру і обмежує потік теплоносія на будинок. А головне те, що мешканці в результаті також будуть менше сплачувати за опалення в квартирах», – підкреслив він.

За словами Пантелеєва, міська адміністрація також планує забезпечити ефективний облік спожитого тепла, встановивши будинкові теплові лічильники на всі будинки.

Читайте такожНові комунальні платіжки Києва включають три рахунки, які треба оплачувати окремо«Як демонструє практика, фактичне споживання тепла, яке фіксується лічильником, значно менше за обсягом, ніж ті показники, за якими нараховує теплопостачальна організація. Прилади обліку встановлюватимуться як за рахунок бюджетних коштів, так і коштів теплопостачальних компаній. У Києві в житлових будинках необхідно встановити більше 6 тисяч лічильників», – заявив заступник голови КМДА.

Він також акцентував увагу на тому, що міська влада розпочинає встановлювати теплові лічильники, які з 2007 року перебували на складах ПАТ «Київенерго» і які не буди встановлені з незрозумілих причин.

Як повідомляв УНІАН, столична влада планує за два роки встановити в будинках лічильники та погодні регулятори тепла.