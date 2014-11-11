Столична влада планує обговорити питання про виділення 11 га землі в Києві для бійців АТО

На одне із засідань сесії Київради планується винести питання про виділення 10,923 га землі в селі Биківня Деснянського району Києва для передачі її у власність бійцям АТО з подальшим будівництвом на ній житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Києва та голова КМДА Віталій Кличко сьогодні під час огляду вказаної земельної ділянки.

За його словами, спеціально створена комісія має розробити у найкоротші терміни алгоритм відведення землі окремо кожній родині бійців АТО, першочерговість надання землі.

Читайте такожНа Івано-Франківщині сім'ям загиблих в АТО військових виділять земельні ділянки поблизу курорту "Буковель"

Разом з тим Кличко зазначив, що передбачається виділяти землю в першу чергу сім'ям загиблих в зоні АТО киян, потім - тяжко пораненим та пораненим бійцям. Він повідомив, що на сьогоднішній день, за даними військкомату, загинули 38 киян-бійців АТО.

Земельна ділянка, яку було оглянуто, за призначенням повинна використовуватись під громадську житлову забудову. Разом з тим на ній ростуть багаторічні сосни. Водночас є відповідна інфраструктура, оскільки поряд вже багато житлових будинків, є дитячі садочки, магазини та інші соціальні заклади.

Кличко підкреслив, що сподівається на позитивне рішення Київради щодо відведення цих 11 га для бійців АТО. За його словами, надалі місто буде продовжувати пошук земельних ділянок, які передаватимуть учасникам АТО.

Директор Департаменту земельних ресурсів Олексій Поліщук сказав, що площу земельної ділянки для однієї родини визначатимуть самі учасники АТО.

“Всі розуміють, що по 10 соток (до 10 соток передбачено законодавством — УНАН) на 10 гектарах - це мала кількість земельних ділянок. Може, це буде по 5-6 соток. Може, вони будуть будувати не окремі житлові будиночки, а, наприклад, таун-хаузи. Тобто, вони самі вирішать, і ми їм даємо це право визначити, що вони хочуть там будувати на цих своїх земельних ділянках”, - сказав Поліщук.

Читайте такожУчасникам АТО виділили 255 земельних ділянок

За його словами, ділянки виділятимуться з лісом, але місто візьме на себе вирішення питання щодо знесення цього лісу, відшкодування відновної вартості зелених насаджень та всі витрати, пов'язані з відведенням цієї земельної ділянки та з освоєнням.

Керівник профільного департаменту також нагадав, що буде створено житловий кооператив, до якого ввійдуть бійці АТО чи їх сім'ї, і які займатимуться будівництвом на відведеній земельній ділянці. Вони зможуть або самі шукати інвесторів, або просити допомоги у міста щодо пошуку інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Київрада своїми рішеннями з метою допомогти сім'ям бійців АТО звільнила їх від оплати комунальних послуг, а також виділила кошти з міського бюджету для відшкодування витрат на лікування тощо. На одному із засідань Київради бійці батальйону територіальної оборони звернулись до депутатів з проханням виділити їм земельні ділянки під житлове будівництво.