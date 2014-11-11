На Новий рік станція метро "Золоті ворота" працюватиме цілодобово

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

У свою чергу засновник мистецького проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький повідомив, що в період новорічних та різдвяних свят на території Софії Київської відбудеться всеукраїнський конкурс новорічної іграшки, де буде представлено до 10 тис. робіт, а також пройдуть конкурси «Ялинка для Святого Миколая», «Пряниковий будиночок», фестиваль крижаних скульптур та фестиваль ілюмінації.

На столичній Софійській площі буде встановлена головна новорічна ялинка. Площу прикрашатимуть 13,6 км святкової ілюмінації. На площі буде створено дитячу зону і шопку з живими тваринами.

«Ми запрошуємо з України і всіх тих, хто вже в Києві, дітей із зони АТО. Святий Миколай буде спілкуватися з ними і давати подарунки», - сказав Добруцький і додав, що спонсори підготували близько 18 тис. подарунків для дітей.

Новорічний ярмарок на Софійській площі буде представлений 70 будиночками з кафе та ресторанами. Як зауважив Добруцький, міцні алкогольні напої на святі продаватися не будуть, лише глінтвейн.

19 грудня о 17.00 на площі відбудеться циркова вистава, а о 18.00 – відкриття головної ялинки України. З 19.00 до 22.00 пройде святковий концерт за участю естрадно-симфонічного оркестру «Київ Класик». 21 грудня з 11.00 до 15.00 на Софійській площі заплановано забіг Святих Миколаїв.

З 21.00 31 грудня до 2.00 1 січня на площі відбуватиметься вітання з Новим роком. В 00.03 буде започатковано конкурс молодих виконавців на «кращу українську новорічну пісню, яка ще не звучала».

7 січня на Софійській площі пройде різдвяна «Країна мрій».

Читайте такожНовий рік біля головної ялинки в Києві зустрічатимуть в національному стиліЗаступник голови КМДА Старостенко нагадала, що свято «Новий рік на Софії» триватиме з 19 грудня 2014 року до 19 січня 2015 року. За її словами, необхідно провести «затишне свято», витративши з міського бюджету «нуль гривень, нуль копійок». «Ми намагаємося зробити святкування за рахунок позабюджетних коштів. Кошти з бюджету на сьогодні не витрачаються і ми не плануємо їх витрачати», - сказала Старостенко і додала, що допомагають різні організації та компанії. Зокрема живу ялинку «готові подарувати», зазначила вона.

За словами Добруцького, перший кошторис свята складав 8 млн грн, а після його «утискання» до лише обов’язкової програми - 5 млн 600 тис. грн. «Ми не зібрали таких грошей, але ми зібрали партнерів: хтось робить сцену, хтось робить світло, хтось дає ялинку, хтось робить іграшки», - сказав він.