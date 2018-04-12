Кличко: Ми гідно проведемо фінал Ліги Чемпіонів УЄФА та Конгрес Світової боксерської Ради

Київ готується восени зустрічати учасників 56-го Конгресу Світової боксерської Ради (WBC), який в Україні відбудеться вперше.

Столична влада гідно проведе фінал Ліги Чемпіонів УЄФА та Конгрес Світової боксерської Ради (WBC), які відбудуться цього року в Києві. І це - додаткова можливість для презентації української столиці.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі каналу "Newsone".

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За словами Кличка, йому, як меру, заздрять мери інших міст світу, оскільки саме в Києві відбуватиметься фінал Ліги Чемпіонів. «Не кожному місту випадає така честь - приймати такий великий спортивний захід, як фінал Ліги Чемпіонів. Ми очікуємо на приїзд близько 100 тисяч вболівальників», - сказав мер столиці.

Він наголосив, що влада міста готується до цього заходу - тривають роботи з благоустрою, готується транспорт для зручного пересування гостей містом тощо. «Ми робимо все, щоб захід відбувся на високому рівні. Досвід проведення подібних заходів - Євро-2012 та Євробачення-2017, дає нам підстави говорити, що ми проведемо фінал Ліги Чемпіонів УЄФА на високому рівні», - зауважив Віталій Кличко.

Крім того, нагадав він, Київ готується восени зустрічати учасників 56-го Конгресу Світової боксерської Ради (WBC), який в Україні відбудеться вперше. З 30 вересня по 5 жовтня 2018-го року в столиці України зберуться зірки світового професійного боксу, президенти федерацій з країн-членів WBC, промоутери, судді та спортивні функціонери.

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Він додав, що серед очікуваних заходів - не тільки офіційні зустрічі та обмін досвідом, організатори обіцяють також цікаву програму з неформальним спілкуванням та благодійними акціями.

«Моє завдання - робити все, щоб в Києві проходило якомога більше заходів - туристичних, культурних, спортивних. Щоб в Київ приїздили туристи, щоб розвивалася туристична інфраструктура, і щоб про наше місто розповідали в усьому світі», - сказав Віталій Кличко.

Він також наголосив, що столична влада сприяє поліції щодо підвищення заходів безпеки під час проведення цих заходів.Мер Києва нагадав, що в столиці встановлена система відеонагляду «Безпечне місто», яка дає можливість правоохоронцям в короткі терміни виявляти порушників.