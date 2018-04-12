Кличко: Завод «Фанплит» повинен виправити порушення норм екології або припинити працювати

Фахівці «Київського лабораторного центру» провели дослідження, що виявило низку порушень.

Якщо підприємство «Фанплит» не може працювати цивілізовано і безпечно для мешканців столиці, то воно не працюватиме взагалі.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі каналу «Newsone», передає прес-служба Кличка.

Кличко наголосив, що столична влада продовжує отримувати скарги на роботу цього підприємства, яке розташоване недалеко від житлового комплексу «Комфорт Таун» і житлових кварталів Дарницького та Дніпровського районів.

«Мешканці скаржаться на високий рівень шуму від роботи підприємства і сильне забруднення атмосфери», - сказав мер Києва.

Він додав, що фахівці «Київського лабораторного центру» провели дослідження, що виявило низку порушень. Зокрема, рівень дозволеної шумової напруги був перевищений в 4 рази, а рівень забруднення навколишнього середовища - в 6 разів.

Віталій Кличко зауважив, що Окружний адміністративний суд Києва 6 березня за позовом Головного управління Держспоживслужби Києва ухвалив рішення про анулювання Мінекології дозволу цьому підприємству на викиди. Крім того, 16 березня той же Окружний суд столиці ухвалив рішення про відкриття судового провадження стосовно підприємства. «Якщо це підприємство не готове встановити шумопоглинаюче обладнання, встановити обладнання для екологічно безпечного виробництва, то ми переходитимемо до екстрених заходів, - наголосив Кличко. - Якщо вони не працюватимуть цивілізовано та безпечно для мешканців столиці, то не працюватимуть взагалі», - запевнив мер столиці.

При цьому, за його словами, підприємство вже неодноразово зобов’язувалося виправити недоліки в роботі та встановити належне обладнання, однак досі цього не зроблено.