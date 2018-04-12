Кличко про «обвал» мосту на Видубичах: проводиться плановий ремонт деформаційних швів

Кличко зауважив, що цього року розпочнеться ремонт Шулявського шляхопроводу, який триватиме 2 роки.

На шляхопроводі в районі станції метро Видубичі відбувається ремонт деформаційних швів покриття. І інформація про нібито обвал шляхопроводу не відповідає дійсності.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Newsone”, коментуючи інформацію, яка з’явилася в низці ЗМІ про нібито обвал частини шляхопроводу, передає прес-служба Кличка.

«Дуже багато неправдивої інформації і спекуляцій. Насправді там відбувається плановий ремонт деформаційних швів і про жоден обвал мосту не йдеться», - сказав Віталій Кличко.

За словами мера, столична влада провела інспекцію стану мостів та шляхопроводів Києва під час якої виявлено, що 70 об’єктів знаходяться в передаварійному стані. «Наше завдання - в максимально короткі терміни зробити все, щоб вони були відремонтовані», - підкреслив столичний голова.

Кличко зауважив, що цього року розпочнеться ремонт Шулявського шляхопроводу, який триватиме 2 роки. Орієнтовна вартість ремонту - до 1,5 млрд грн.

Він також підкреслив, що наразі в Києві вже розпочався капітальний ремонт доріг. Кличко звернувся до киян із проханням поставитися з розумінням до перекриття низки автодоріг для проведення ремонту. Водночас він запевнив, що столична влада інформуватиме киян про можливі об’їзні шляхи. «Ми ремонтуємо дороги і вдень, і вночі. Не зупиняючись ні на хвилину», - сказав мер Києва.

Кличко також зауважив, що Київ не зменшуватиме обсягів ремонту доріг. Зокрема, нагадав столичний голова, минулого року в столиці відремонтували 300 км шляхів, і така ж кількість буде відремонтована цьогоріч. При цьому, за словами мера, висуваються високі вимоги до якості ремонту доріг - кожен підрядник дає гарантію на експлуатацію 5 років. Кличко підкреслив, що у разі виявлення недоліків, підрядники власним коштом їх усувають.

«Ми поступово змінюємо інфраструктуру міста», - сказав Кличко. Зокрема, будуються нові садки та школи, цьогоріч розпочнеться будівництво двох станцій метро на Виноградар, розвиватиметься велосипедна інфраструктура столиці.