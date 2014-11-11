У Києві головну новорічну ялинку прикрашатиме символ миру - близько 2 тисяч білих голубів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив засновник мистецького проекту “Folk Ukraine” Ігор Добруцький.

Він зауважив, що наразі є три варіанти живої ялинки. Передбачається, що її висота становитиме від 21 до 24 метрів.

“Ялинку, окрім іграшок, прикрашатимуть близько 100 тисяч вогників і 3 кілометри гірлянд», - сказав Добруцький.

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Також, за його словами, планується, що біля ялинки буде 5-метрова гірка, з якої, "пройшовши процедуру зустрічі зі Святим Миколаєм", можна буде з'їхати.

Цього дня, згідно з домовленістю із “Київміськсвітлом”, до 18.00 ілюмінація по місту не вмикатиметься. “Якраз у той момент, коли чи президент, чи міський голова вийде на сцену, в один момент увімкнеться все місто, ілюмінація. І в чотирьох місцях у нас будуть стояти веб-камери, які покажуть на головному екрані, як це відбувалося”, - сказав Добруцький і додав, що таку традицію планується запровадити назавжди.

Він також додав, що щороку до іграшок для ялинки планується додавати нові іграшки, які представлятимуть країни Європи.

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“Що стосується нашого символу цього року, то буде закладена ідея боротьби білого з чорним. Біля 2 тисяч білих голубів будуть прикрашати ялинку”, - сказав Добруцький.

Крім головної ялинки, Софійську площу прикрашатимуть ще 150 ялинок висотою кілька метрів.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо долі старої ялинки, заступник голови КМДА Ганна Старостенко зауважила, що вона зберігається наразі в Музеї Гончара, а в майбутньому її передадуть до Музею Майдану.