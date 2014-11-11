У Києві зросла кількість будинків, що залишилися без опалення і гарячої води
12:42, 11 листопада 2014Київ
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У Києві через пошкодження на тепломережах за станом на 11 листопада без опалення залишаються 64 житлових будинки, без гарячого водопостачання - 85.
У Києві без опалення залишаються 64 житлових будинки / фото blog.fontanka.ru
Про це повідомили в прес-службі ПАТ "Київенерго". Ліквідацією пошкоджень займаються аварійно-відновлювальні бригади.
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При цьому в прес-службі зазначають, що "компанія ліквідує пошкодження в опалювальний період на мережах опалення не більше однієї доби, а на мережах гарячого водопостачання - не більше трьох діб".
Згідно з повідомленням, у період з 06.00 10 листопада по 06.00 11 листопада в результаті усунення 37 пошкоджень підключені 136 споживачів.
Як повідомляв УНІАН, вчора "Київенерго" заявляло, що станом на ранок 10 листопада у столиці без тепла було 15 будинків, без гарячої води - 35.
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