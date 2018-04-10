"Київавтодор" почав капітальний ремонт низки вулиць столиці

«Київавтодор» активізував роботи з капітального ремонту об’єктів дорожньої інфраструктури.

Відсьогодні дорожники взялися до капітального ремонту Набережного шосе на ділянці від Поштової площі до мосту Метро. Цей об’єкт є перехідним із 2017 року, адже у минулому році була відремонтована проїжджа частина у зворотному напрямку – від мосту Метро до Поштової площі.

Як і на Набережному шосе, роботи з фрезерування тривають і на іншому об’єкті – бульварі Академіка Вернадського, передає прес-служба КМДА.

Важливий етап робіт – влаштування нової основи майбутнього дорожнього покриття – триває на вул. Сім’ї Кульженків.

Не припиняються роботи і на інших об’єктах: проспекті Павла Тичини, вулицях Олени Теліги та Алма-Атинській, шляхопроводі на перетині просп. Комарова та б-р Вацлава Гавела та транспортній розв’язці на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Володимира Покотила.