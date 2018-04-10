Кличко проінспектував капітально відремонтований дитсадок №179 на Святошино

Віталій Кличко наголосив, що загалом на фінансування освіти цьогоріч виділено понад 14 млрд грн.

Мер Києва Віталій Кличко проінспектував капітально відремонтований, повністю оновлений дитячий садок № 179 у Святошинському районі, який працює три тижні і вже приймає дітей.

Як повідомляє прес-служба мера, Кличко нагадав, що цей дитсадок свого часу був закритий через низьку завантаженість. 18 років приміщення дошкільного навчального закладу знаходилося в оренді, тут розміщувався міський центр зайнятості. Через інтенсивну забудову житлового масиву Борщагівка виникла потреба у забезпеченні місцями дітей дошкільного віку.

Кличко підкреслив, що у травні минулого року відкрили в окремому приміщенні Центр соціальних служб Святошинського району, куди переїхав і міський центр зайнятості. Тому на початку серпня минулого року в цьому приміщенні був розпочатий капітальний ремонт, щоб відновити роботу дитсадка.

«Я переконаний, що всі батьки хочуть, щоб їх діти відвідували садки європейського рівня. І наше завдання - забезпечити комфортні умови дітям для виховання та навчання», - сказав мер Києва. К

рім того, додав Віталій Кличко, столична влада поставила перед собою завдання - щоб черг до дитячих садочків у столиці не було. Мер нагадав, що ще три роки тому черга до дитсадків складала 15 тисяч осіб, і наразі її вдалося скоротити більше ніж втричі.

«І ми робимо все, щоб у найближчі кілька років цієї черги не було. Вирішити проблему допоможе будівництво нових та реконструкція і капітальні ремонти старих закладів», - сказав міський голова. Він зауважив, що за останні роки в столиці відкрилося 17 дитсадків, і ще 8 - новозбудованих та повністю реконструйованих - відкриються цьогоріч. «Ми відкриваємо садки високого рівня, із сучасним обладнанням, комфортними умовами. Нам є чим пишатися. Садок, який ми проінспектували сьогодні, також високого рівня. Тут є все належне обладнання. Я переконаний, що дітям тут подобається. Цей дитсадок - приклад того, якими мають бути усі садки в столиці», - підкреслив Віталій Кличко.

На реконструкцію закладу виділили з міського бюджету 38 млн грн. Дитсадок розрахований на 12 груп - 220 місць.

З 20 березня цього року садок вже розпочав свою роботу. Нині продовжується набір дітей за електронною чергою. Наразі в закладі працює 6 груп, які відвідують 76 дітей. З 16 квітня відкриють ще дві групи. В основному це діти ясельного віку. У найближчий час заклад запрацює на повну потужність.

Дитсадок можуть відвідувати і діти з особливими освітніми потребами (інклюзія). Для цього тут створено всі необхідні умови: пандус, сенсорна кімната з різноманітним комплексом для психологічного розвантаження, сучасний спортивно-ігровий комплекс зі скеледромом. В кімнаті для малюків є інтерактивна пісочниця. Серед нововведень - «жива підлога», де діти можуть обирати різноманітні ігри та весело навчатися й розважатися.

Віталій Кличко наголосив, що загалом на фінансування освіти цьогоріч виділено понад 14 млрд грн. «Головне - це інвестиції в наших дітей, щоб наші діти мали гарну освіту, виховувалися в належних умовах», - відзначив мер.