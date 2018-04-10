У Києві пасажири тролейбуса розбили скло в машині, яка заблокувала рух (фото)

Автомобіль, закарпатської реєстрації, заважав проїзду тролейбусів на Майдані Незалежності.

У вівторок, 10 квітня, на Майдані Незалежності у Києві невідомий розбив лобове скло у неправильно припаркованого автомобіля, який заблокував рух громадського транспорту.

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Про це повідомили в співтоваристві dtp.kiev.ua, опублікувавши фото з місця події.

"В Києві на Майдані пасажири тролейбуса завдали штрафу на лобовому склі водія Хонда з Закарпаття, який припаркувався на розвороті габаритного транспорту", - йдеться в повідомленні.