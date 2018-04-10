У Києві пасажири тролейбуса розбили скло в машині, яка заблокувала рух (фото)
13:47, 10 квітня 2018Київ
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Автомобіль, закарпатської реєстрації, заважав проїзду тролейбусів на Майдані Незалежності.
Автомобіль заважав проїзду громадського транспорту \ dtp.kiev.ua
У вівторок, 10 квітня, на Майдані Незалежності у Києві невідомий розбив лобове скло у неправильно припаркованого автомобіля, який заблокував рух громадського транспорту.
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Про це повідомили в співтоваристві dtp.kiev.ua, опублікувавши фото з місця події.
"В Києві на Майдані пасажири тролейбуса завдали штрафу на лобовому склі водія Хонда з Закарпаття, який припаркувався на розвороті габаритного транспорту", - йдеться в повідомленні.
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