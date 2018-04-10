У березні в Києві демонтували 1392 незаконні рекламні засоби

Завдяки новим Правилам розміщення реклами у Києві, її кількість на вулицях міста суттєво зменшиться вже упродовж двох років.

Протягом березня у столиці демонтовано 1392 незаконні рекламні засоби (РЗ), серед яких 838 одиниць демонтували їхні власники.

Як повідомляє прес-служба КМДА, зокрема, було демонтовано наступні типи РЗ у кількості: банери – 533; вивіски – 327; електронні табло – 10; конструкції на даху – 21; кронштейни – 100; лайтпостери на фасаді – 1; лайтпостери, що стоять окремо, – 15; прапор, прапорець – 1; тимчасові виносні спеціальні конструкції – 147; транспарант-перетяжка над вулицею – 1; транспорт – 4; тумби, що стоять окремо, – 35; холдери – 170; щити на фасаді – 8; щити, що стоять окремо, – 19.

Завдяки новим Правилам розміщення РЗ у Києві, кількість реклами на вулицях міста суттєво зменшиться вже упродовж двох років.

Нагадаємо, нові Правила розміщення рекламних засобів у Києві (стосуються всіх типів реклами, у тому числі й фасадної) уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри. Кількість нульових зон, де реклама заборонена зовсім, теж збільшена.

Особлива увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо.

Окрім того, згідно з документом, у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими форматами (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими форматами (біл-бордами).

Серед іншого, збільшено кількість нульових зон, де взагалі розміщення будь-яких РЗ заборонено. Також правила включають уточнення дозволених і заборонених форматів конструкцій і їхніх розмірів. Наприклад, під табу потрапили такі типи РЗ як перетяжки над дорогами.

Завдяки впровадженню і реалізації Схеми розміщення наземних рекламних засобів (стосуються виключно наземної реклами), кількість наземних рекламних засобів зменшиться до 4390 одиниць на всю територію Києва, при тому, що наразі в місті понад 7000 наземних конструкцій.

Довідково.

Звітність про роботу КП «Київреклама» можна отримувати за посиланням. Також на сайті комунального підприємства можна перевірити законність тієї чи іншої рекламної конструкції та долучитися до проекту «Я – інспектор».

Окрім того, за ініціативи начальника Управління з питань реклами Олександра Смирнова впроваджено реєстр включених на демонтаж РЗ. Із відповідним переліком, який оновлюється кожні три дні, можна ознайомитись за посиланням.