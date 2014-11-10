Новий рік біля головної ялинки в Києві зустрічатимуть в національному стилі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, цього разу головна новорічна ялинка України буде встановлена не на Майдані Незалежності, а на Софійській площі.

Організатори прагнуть відновити давні традиції святкувань Нового року та започаткувати справжній «Український Новий рік». Передбачено, що зустріч 2015 року відбуватиметься у форматі традиційних українських святкувань.

На новорічній сцені виступатимуть українські виконавці під супровід Національного симфонічного оркестру «Київ Класік». Під відкритим небом буде представлений ярмарок майстрів народної творчості, де кияни зможуть побачити унікальні вироби з усіх куточків України. У заповіднику «Софія Київська» буде відкрита Резиденція Святого Миколая, постане місто льодяних скульптур і ще багато іншого.

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Організатори заходу: мистецький проект Folk Ukraine, міжнародний фестиваль «Країна мрій», Національний заповідник «Софія Київська».

«Новий рік на Софії» триватиме з 19 грудня 2014 року до 19 січня 2015 та об’єднає Всеукраїнський фестиваль Святого Миколая, відкриття Резиденції Святого Миколая, офіційне відкриття Головної ялинки країни, святкування Новорічної ночі та Різдвяної «Країни мрій».