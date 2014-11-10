КМДА пропонує реорганізувати столичний притулок для тварин

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерківець.

«Після тривалих дискусій міській раді, через проект рішення, запропонували об'єднати три комунальних підприємства на базі ветеринарної клініки», - написав Білоцерківець. За його словами, реорганізація дасть змогу більш ефективно й економно використовувати кошти міського бюджету.

Білоцерківець зазначає, що реорганізація не передбачає ліквідації і зупинки діяльності цих напрямків. «Виставки, семінари і тренінги, реєстрація, притулок, вилов бездомних собак, стерилізація і так далі... все залишається!», - запевнив він.

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Водночас він повідомляє, що бюджетні гроші для цих підприємств у 2014 році були виділені лише на зарплати співробітникам цих трьох КП. Це 11,79 млн грн. «На утримання цих КП місто не витрачало ані копійки. Підприємства самі шукають за рахунок благодійності кошти на своє забезпечення», - пише Білоцерківець. Так само, за його даними, у Притулку для тварин є суттєві борги за комунальні послуги та з податку на землю.

«Запропонований бюджет об'єднаного підприємства на 2015 рік становитиме 9,920 млн грн, з якого 8,8 млн - зарплата, і 1,120 млн - поточні витрати. Економія міського бюджету на 2015 рік становитиме 1,87 млн грн», - поінформував директор профільного Департаменту.

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Також він стверджує, що реорганізація дасть змогу активніше і логічніше залучати гранти зоозахисних фондів України та Європи на базі одного, а не трьох структурних підрозділів.

Підготовлений КМДА проект рішення Київради має варіант нового штату і структури створеного в ході реорганізації підприємства.