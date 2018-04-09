Кличко: наше завдання – не зменшувати обсягів ремонту доріг

Віталій Кличко підкреслив, що цього року в столиці буде відремонтовано не менше 300 км автошляхів.

Наше завдання - не зменшувати обсягів ремонту доріг, щоб вже за декілька років в столиці були автошляхи європейського рівня.

Про це в ефірі радіо "НВ" заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він зауважив, що в Києві 1667 км доріг, і ще декілька років тому понад 90 відсотків столичних шляхів потребували ремонту. При цьому Кличко нагадав, що столична влада у 2016 році капітально відремонтувала 200 км доріг, а в 2017 - 300 км.

«Кожен підрядник, який залучений до ремонту доріг, дає гарантію 5 років на експлуатацію дороги. Якщо виникають проблеми, підрядник ремонтує її за власні кошти», - сказав міський голова.

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За словами Кличка, нині багато нарікань, що асфальт сходить разом зі снігом. Водночас, додав мер, це стається на тих шляхах, які не ремонтувалися десятиріччями.

«Термін експлуатації доріг 10 років. По закінченню цього терміну має відбуватися капітальний ремонт дороги», - зауважив він.

Віталій Кличко підкреслив, що цього року в столиці також буде відремонтовано не менше 300 км автошляхів.

«Наше завдання - не зменшити динаміку ремонту доріг цього року», - сказав Кличко.