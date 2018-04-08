Кличко привітав киян та всіх українців зі святом Воскресіння Христового (фото, відео)

Міський голова відвідав відтворене козацьке селище, де разом з дітьми долучився до розпису писанок.

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян та всіх українців зі святом Воскресіння Христового.

Відеоролик з привітанням Кличко розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Великдень – світле свято. День радості і незмінних традицій, щемливих спогадів дитинства і добрих помислів та великої віри, - наголосив мер. - Віри в те, що світ навколо можна змінити тільки, коли ти щось створюєш, а не нищиш. Коли йдеш до людей з відкритим серцем і посмішкою. Коли віриш в себе, і в тих, хто поруч, віриш в свою країну!» - зазначив Кличко у своєму відеопривітанні.

Міський голова відвідав відтворене козацьке селище, де разом з дітьми долучився до розпису писанок. Також діти доторкнулися до народного звичаю зустрічі весни – ліплення і випікання жайворонків та заспівали веснянки.

«В цей день приходить справжня весна. А світ радується перемозі добра над злом, життя над смертю. Миру вам, душевного спокою та родинного затишку. Щирих і добрих людей навколо. Христос воскрес! Добро завжди перемагає! Світлих вам свят!» - побажав у своєму привітанні Віталій Кличко.