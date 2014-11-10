Екс-голову «Київгазу» оголосили в розшук

Дана інформація опублікована на сайті МВС України.

Чиновника підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

З поля зору правоохоронців Слепкань зник 27 жовтня в Києві. Запобіжний захід відносно нього не застосовувався.

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Сергій Слепкань став головою правління «Київгазу» в 2007 році. З 2011 року він став заступником директора з питань газопостачання Газу України, дочірньої компанії НАК Нафтогаз України.