Екс-голову «Київгазу» оголосили в розшук
13:54, 10 листопада 2014Київ
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Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук колишнього голову «Київгазу» Сергія Слепканя.
Слепкань зник 27 жовтня в Києві / ludinaroku.com.ua
Дана інформація опублікована на сайті МВС України.
Чиновника підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.
З поля зору правоохоронців Слепкань зник 27 жовтня в Києві. Запобіжний захід відносно нього не застосовувався.
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Сергій Слепкань став головою правління «Київгазу» в 2007 році. З 2011 року він став заступником директора з питань газопостачання Газу України, дочірньої компанії НАК Нафтогаз України.
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