Прокурор Києва заявив, що необхідно зупинити "махновщину" на вулицях столиці

Прокурор Києва Сергій Юлдашев обіцяє належним чином реагувати на вчинення злочинів представниками військових угруповань.

Про це йдеться у його зверненні, розміщеному на сайті прокуратури міста Києва.

За словами Юлдашева, він "змушений сказати одну непопулярну річ". "Давайте подивимося правді в очі: є герої і патріоти, а є тилові мародери в камуфляжі, які ходять по місту, озброєні до зубів. Можливо, суспільство не готове це чути. Але ця проблема існує незалежно від цього. Будь-яка особа, яка з зони АТО прибуває в місто зі зброєю, є для мене злочинцем. Особливо, коли такі люди об’єднуються і створюють групи", - наголосив він.

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Прокурор зауважив, що "не може і не буде спостерігати без належної реакції за низкою злочинів, які скоюють в Києві представники різних батальйонів".

"Хотів би навести декілька цифр. Всього з початку року зареєстровано майже 557 кримінальних проваджень, пов'язаних із незаконним обігом вогнепальної і холодної зброї. Це в два з половиною рази більше, ніж торік", - відзначив він.

При цьому, додав Юлдашев, 245 із них зареєстрована за останні 4 місяці. Виявлено та вилучено тисячі одиниць вогнепальної та холодної зброї - вибухівки, гранати та набої.

За той же період зафіксовано лише на території столиці майже 30 фактів учинення тяжких та особливо тяжких злочинів членами військових угруповань.

"Найяскравіший приклад, який у всіх на слуху, - захоплення так званого вертолітного майданчику Януковича представниками військового батальйону «Айдар». Я вірю, що у них були благі наміри, але такі методи - це самоуправство. Інакше і не назвеш. При всій повазі, ніхто не отримував карт-бланш на беззаконня. Не можна неправовими методами будувати правову державу", - наголосив прокурор Києва.

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Він зазначив, що у Києві працює 17 тисяч співробітників міліції. Це абсолютно достатня кількість для підтримання правопорядку, вважає Юлдашев.

"Вочевидь, є проблема, яку нам усім разом необхідно вирішити - це люди із зброєю, які заполонили столицю. Я готовий до діалогу з усіма комбатами добровольчих батальйонів", - сказав він.

Як наголошує прокурор, "нам необхідно зупинити махновщину на вулицях Києва і створити єдиний центр для збереження правопорядку". "Нам необхідно продумати механізми і зробити так, щоб зброя залишалася в зоні бойових дій, захищала державу від агресора, а не поширювалося по всій країні. Впевнений, що в цьому ми з вами союзники і однодумці", - відзначив Юлдашев.