Ще на трьох станціях столичного метро припиняється продаж жетонів у касах

Про це повідомляє сайт столичного метрополітену.

Жетони будуть реалізовуватись винятково через автомати, які розташовані у вестибюлі станції.

У касі пасажири зможуть придбати безконтактні картки та поповнити їхній ресурс. Метрополітен закликає економити свій час та користуватись безконтактними картками.

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Метрополітен попереджає, що розмін коштів в касах не проводиться, і тому просить заздалегідь готувати необхідні купюри для оплати проїзду.

Нагадаємо, що в такому режимі з 3 жовтня працює станція «Поштова площа», а на станціях «Деміївська» та «Голосіївська» автомати з продажу жетонів, реалізації та поповнення безконтактних карток повністю замінили каси.