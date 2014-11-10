Ще на трьох станціях столичного метро припиняється продаж жетонів у касах
У рамках впровадження проекту з автоматизованого продажу засобів оплати проїзду, з 10 листопада 2014 року на станціях «Кловська», «Театральна» та одному з вестибюлів станції «Героїв Дніпра» призупиняється продаж жетонів через касу.
Про це повідомляє сайт столичного метрополітену.
Жетони будуть реалізовуватись винятково через автомати, які розташовані у вестибюлі станції.
У касі пасажири зможуть придбати безконтактні картки та поповнити їхній ресурс. Метрополітен закликає економити свій час та користуватись безконтактними картками.
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Метрополітен попереджає, що розмін коштів в касах не проводиться, і тому просить заздалегідь готувати необхідні купюри для оплати проїзду.
Нагадаємо, що в такому режимі з 3 жовтня працює станція «Поштова площа», а на станціях «Деміївська» та «Голосіївська» автомати з продажу жетонів, реалізації та поповнення безконтактних карток повністю замінили каси.