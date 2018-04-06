Кличко: в Києві розпочався капітальний ремонт 10 парків, які будуть відкриті вже цього року

Мер нагадав, що минулого року в столиці був реконструйований парк в урочищі Наталка.

У Києві розпочався капітальний ремонт 10 парків, які планують презентувати киянам до літа. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної інспекції з главами районів щодо продовження робіт з облаштування другої черги парку «Наталка» та ознайомлення з проектами ремонтів інших парків.

«Після довгої зими ми нарешті розпочали роботи з благоустрою. І одне з ключових завдань - зробити Київ зеленим містом, містом-парком. Багато столичних парків, на жаль, поки що в занедбаному стані. І ми це виправляємо», - підкреслив Віталій Кличко.

Він нагадав, що минулого року в столиці був реконструйований парк в урочищі Наталка. Тут облаштували доріжки, встановили автоматичний полив, дитячий майданчик та майданчик work-out, футбольне міні-поле, встановили сучасне освітлення, вбиральні. «Цей парк став «золотим стандартом» столичних парків. І наше завдання на цей рік – створити в кожному районі Києва аналогічний об’єкт», - наголосив Кличко. За словами мера, були визначені 10 парків, які будуть капітально відремонтовані з використанням сучасних матеріалів та технологій. «І вже до літа ми будемо презентувати оновлені парки в різних районах столиці», - сказав Віталій Кличко.

Зокрема, в Києві капітально відремонтують: Сирецький парк (Шевченківський район), парк Перемога (Дніпровський район), парк Партизанської слави (Дарницький район), Відрадний парк (Солом’янський район), парк Совські ставки (Святошинський район), парк Генерала Ватутіна (Деснянський район), Куренівський парк (Подільський район), Печерський ландшафтний парк (Печерський район), закінчать роботи на другій черзі парку «Наталка».

Кожен парк після оновлення матиме власний дизайн, архітектурні особливості, враховуючи географічне розташування, наближеність до житлових масивів чи водоймищ. «Наше завдання - щоб кияни мали змогу відпочити в парках свого району, а не їхали для цього спеціально лише в один парк. Ми робимо все, щоб в кожному районі був парк європейського рівня, рівня парку «Наталка», - додав Віталій Кличко.

Мер ознайомився з ходом облаштування другої черги парку «Наталка» (площа 7 га). Тут вже розпочаті роботи з укріплення в урочищі. Також будуть влаштовані зручні й надійні комунікації - вхідні сходи, пандуси для людей з інвалідністю. Усі необхідні елементи благоустрою – вбиральні, лави, урни, огорожі, система поливу, доріжки.

В оновленому парку з’являться паркові павільйони, дитячі майданчики, спортивний та тренажерний майданчики. Загалом парк буде розділений на шість функціональних зон.

Загальна вартість, необхідна на виконання робіт в усіх 10 парках майже 370 млн грн.

Віталій Кличко також доручив главам районів належним чином проконтролювати роботи з благоустрою в усіх парках, встановити належну кількість сміттєвих урн, а також забезпечити своєчасне вивезення сміття.