У Києві без тепла залишаються 15 будинків, а без гарячої води - 35
Ліквідацією пошкоджень займаються аварійно-ремонтні бригади «Київенерго».
Внаслідок пошкоджень на теплових мережах, що знаходяться на балансі «Київенерго», станом на ранок 10 листопада тимчасово без опалення (ЦО) залишається 15 споживачів (будинків, закладів та відомств), без гарячого водопостачання (ГВП) — 35 споживачів.
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Ліквідацією пошкоджень займаються аварійно-відновлювальні бригади «Київенерго». Як зазначається в повідомленні, «компанія ліквідовує пошкодження в опалювальний період на мережах опалення не більше ніж за добу, а на мережах гарячого водопостачання - не більше трьох діб».
У період з 7 листопада до ранку 10 листопада в результаті усунення 144 пошкоджень підключено 644 споживачів, йдеться в повідомленні.