У Києві без тепла залишаються 15 будинків, а без гарячої води - 35

Внаслідок пошкоджень на теплових мережах, що знаходяться на балансі «Київенерго», станом на ранок 10 листопада тимчасово без опалення (ЦО) залишається 15 споживачів (будинків, закладів та відомств), без гарячого водопостачання (ГВП) — 35 споживачів.

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Ліквідацією пошкоджень займаються аварійно-відновлювальні бригади «Київенерго». Як зазначається в повідомленні, «компанія ліквідовує пошкодження в опалювальний період на мережах опалення не більше ніж за добу, а на мережах гарячого водопостачання - не більше трьох діб».

У період з 7 листопада до ранку 10 листопада в результаті усунення 144 пошкоджень підключено 644 споживачів, йдеться в повідомленні.