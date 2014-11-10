У Києві без тепла залишаються 15 будинків, а без гарячої води - 35

11:12, 10 листопада 2014
Київ
0

Ліквідацією пошкоджень займаються аварійно-ремонтні бригади «Київенерго».

Несколько домов в Киеве остаются без отопления / blog.fontanka.ru

Внаслідок пошкоджень на теплових мережах, що знаходяться на балансі «Київенерго», станом на ранок 10 листопада тимчасово без опалення (ЦО) залишається 15 споживачів (будинків, закладів та відомств), без гарячого водопостачання (ГВП) — 35 споживачів.

Читайте такожУ "Київенерго" порадили українцям менше ходити по магазинах і більше платити за компослуги

Ліквідацією пошкоджень займаються аварійно-відновлювальні бригади «Київенерго». Як зазначається в повідомленні, «компанія ліквідовує пошкодження в опалювальний період на мережах опалення не більше ніж за добу, а на мережах гарячого водопостачання - не більше трьох діб».

У період з 7 листопада до ранку 10 листопада в результаті усунення 144 пошкоджень підключено 644 споживачів, йдеться в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter