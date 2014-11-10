КМДА обіцяє створити смугу для громадського транспорту між Троєщиною та Петрівкою

З метою покращення транспортного обслуговування житлового масиву «Троєщина», підвищення ефективності роботи наземного пасажирського транспорту загального користування за дорученням першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ігоря Ніконова комунальне підприємство «Київпастранс» розпочало роботи із впровадження відокремленої смуги для руху громадського транспорту на проспектах Московському та Генерала Ватутіна на ділянці від перехрестя з вулицею Лайоша Гавро до Керченської площі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, наразі триває перший етап реалізації проекту – нанесення дорожньої розмітки та встановлення відповідних дорожніх знаків. Розмітку вже нанесено на ділянці від вулиці Лайоша Гавро до Московського мосту.

Другим етапом буде внесення комплексних змін до схеми організації дорожнього руху в районі транспортної розв’язки проспект Московський – проспект Оболонський, який передбачає розробку проектно-кошторисної документації.

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«Троєщина – це один з найбільш густонаселених районів Києва, тому для нас важливо організувати перевезення пасажирів із цього мікрорайону на правий берег вранці і назад ввечері максимально швидко і комфортно. Один з варіантів зараз доступного рішення проблеми – це організація виділеної смуги з Троєщини до Петрівки, що ми робимо. За нашими підрахунками, коли громадський транспорт буде використовувати виділену смугу, час пасажирів у дорозі скоротиться на 15-20%», – сказав генеральний директор «Київпастранс» Сергій Майзель.