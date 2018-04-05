Кличко: для вдалого впровадження децентралізації необхідні бюджетна і податкова реформи

За словами Кличка, результати виконання місцевих бюджетів за 2017 рік свідчать про те, що є позитивні тенденції зростання надходжень до місцевих бюджетів.

Для вдалого впровадження реформи децентралізації необхідні бюджетна і податкова реформи.

Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко у Вінниці під час розширеної урядової наради, присвяченої питанням децентралізації та стратегічного розвитку регіонів, повідомляє прес-служба столичного голови.

За словами Кличка, результати виконання місцевих бюджетів за 2017 рік свідчать про те, що є позитивні тенденції зростання надходжень до місцевих бюджетів. Але, якщо порівнювати минулорічні з 2016-м роком, то темпи надходжень знизилися з майже 50% до 30%.

«Це може свідчити про те, що потенціал зростання за рахунок додаткових джерел поступово знижується. А також про необхідність переходу до розвитку громадами власної податкової бази, що стимулюватиме економічний розвиток на місцях, - відзначив Віталій Кличко. - Проблеми, які існують у сфері місцевого економічного розвитку, потребують нагального вирішення», - наголосив голова АМУ.

Так, він розкритикував зареєстрований у парламенті законопроект, спрямований на скасування пайової участі. І відзначив, що це позбавить місцеві бюджети інвестиційного ресурсу в розмірі 1,7 мільярда гривень. Як наслідок - обмежить можливості будівництва нових садочків, шкіл та амбулаторій за рахунок місцевих бюджетів.

Віталій Кличко звернув увагу на проблеми у втіленні реформи децентралізації. «Реальна децентралізація - це сталий розвиток громад. Коли держава, передаючи місцевому самоврядуванню окремі повноваження органів виконавчої влади, забезпечує фінансування цих повноважень в повному обсязі. Але останнім часом ми бачимо інше», - наголосив голова АМУ.

Зокрема, він звернув увагу на проблеми в розмежуванні сфер відповідальності держави та місцевого самоврядування щодо утримання закладів освіти та охорони здоров’я. Торік на фінансування з місцевих бюджетів передали утримання шкіл, окрім видатків на оплату праці педагогів, які здійснюються за рахунок освітньої субвенції. Також на плечі місцевих громад переклали оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих закладами охорони здоров’я. При тому, що інші видатки на утримання цих закладів здійснюються за рахунок медичної субвенції. «Але, коштів і медичної і освітньої субвенцій, незважаючи на їх збільшення, не вистачає. До того ж, велика частина грошей не доходять на місця, залишаються в області», - відзначив Кличко.

Він звернув увагу на дефіцит освітньої субвенції, який є у всіх містах-обласних центрах. Наприклад, у Житомирі він становить 85 млн. грн., у Луцьку - 51 млн. грн., у Дніпрі - 63 млн. грн. За словами Кличка, всі ці дані АМУ передасть до уряду разом із пропозиціями щодо вирішення цього питання.

Також, відзначив Кличко, серйозна проблема сьогодні і з функціонуванням закладів профтехосвіти, які з 2016-го року теж фінансуються з місцевих бюджетів. Втім, управляти майном та впливати на якість освітнього процесу міста не можуть, адже ці повноваження чомусь передано області. «Ми наполягаємо на передачі закладів профтехосвіти до комунальної власності міст. Або ж передайте і фінансування цих закладів в область. Не можна затримувати вирішення цього питання», - сказав Віталій Кличко.

Взагалі, як зазначив мер Києва, велику частину своїх ресурсів органи місцевого самоврядування були змушені спрямувати на фінансування повноважень, переданих їм державою без фінансового забезпечення.

Він нагадав, що у 2017-му році місцевим громадам довелося дотувати підприємства, що надають послуги у житлово-комунальній сфері. «На кінець року на ці потреби в Держбюджеті не вистачало близько 8 мільярдів гривень. Йшлося навіть про передачу з 1 січня 2018-го року фінансування пільг населенню на оплату комунальних послуг на рівень місцевих бюджетів. Додаткове навантаження на місцеві бюджети склало б понад 7 мільярдів гривень! - зазначив Кличко. - І добре, що завдяки втручанню прем’єра, президента, здоровий глузд переміг і це питання вдалося врегулювати», - сказав голова АМУ.

Кличко також закликав уряд проводити консультації з органами місцевої влади перед тим, як ухвалювати рішення, що стосуються децентралізації. Як приклад він навів ситуацію з монетизацією пільгового проїзду. Коли оплату пільг, наданих законами України, переклали на місцеві бюджетів. А держава в цьому випадку не фінансує ухвалені нею рішення - ні через державні програми, ні через субвенції.