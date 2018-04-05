У Києві відкрили оновлену Центральну бібліотеку Шевченка для дітей

Під час реконструкції дитячої бібліотеки, що на просп. Перемоги, 25-А, замінили фасадні склопакети, перебудували вхідну групу, оновили інтер’єр. Нові приміщення адаптовано для людей із особливими потребами.

У столиці презентували черговий етап перетворення старих книгозбірень на сучасний бібліотечний простір. Сьогодні відбулось офіційне відкриття оновленого та осучасненого простору Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей.

За словами першого заступника директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжияка, столичні бібліотеки готові до якісних змін, тому адаптація їхнього простору під запити та потреби сучасних користувачів – на часі.

«Перетворення бібліотек на сучасний публічний простір має бути виражене і в плануванні простору, і в зміні контенту та принципів формування програм. Потрібно не просто організувати доступ до книги, а розширити засоби отримання знань та інформації завдяки новим підходам та сучасним технологіям. Бібліотеки пройшли тривалий шлях від місця де зберігаються книги, до відкритих багатофункціональних просторів із широким спектром послуг, і ці зміни мають продовжуватися», – підкреслив Сергій Анжияк.

Він також зазначив, що у Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей протягом 2016-2018 років були проведені ремонтні роботи, спрямовані на створення нового типу соціокультурного простору, що дозволить змінити модель відносин «бібліотека – відвідувач» на користь споживача.

Під час реконструкції дитячої бібліотеки, що на просп. Перемоги, 25-А, замінили фасадні склопакети, перебудували вхідну групу, оновили інтер’єр. Нові приміщення адаптовано для людей із особливими потребами. Також придбано нове обладнання, що дозволило відкрити багатофункціональну, мультимедійну залу, впровадити автоматизовану книговидачу та облік. Загалом на вказані роботи з міського бюджету протягом трьох років виділено близько 5 млн грн. На 2018 рік у бібліотеці заплановано заміну меблів, завершення інтер’єрних робіт та запуск оновленого сайту.

«Мета міської влади – вкладати кошти в створення таких бібліотечних центрів, бібліохабів, оскільки це, передусім, інвестиція в інтелектуальне майбутнє дітей», – наголосив Сергій Анжияк.

У рамках офіційного відкриття відбулася екскурсія книгозбірнею, презентація проектів та нових напрямів роботи, зустрічі з письменниками та видавцями, презентація книжкових новинок тощо