Експерт зазначив, що на сьогодні міська влада не вчинила жодних конкретних дій для залученням у переговорний процес закордонних інвесторів, про яких так багато розповідав мер Кличко.

Передавання енергетичних активів столиці на баланс КП "Київтеплоенерго" має корупційні ризики. А державні та комунальні підприємства традиційно є зоною підвищеної корупційної небезпеки, особливо коли йдеться про освоєння 7,4 млрд грн протягом року.

Про це виданню Економічна правда заявив Євген Калінін, експерт комітета Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.

За словами експерта, столична влада неодноразово заявляла, що планує залучити до управляння тепловим блоком Києва закордонного інвестора. Втім, пішла шляхом створення комунальної керуючої компанії, яка не має необхідних компетенцій.

«КП "Київтеплоенерго" - це новостворена структура що не має ні ліцензії на відповідний вид господарської діяльності, ні досвіду обслуговування подібного майнового комплексу, ні відповідної інфраструктури. …Виникає гостре питання – чи дійсно комунальна власність міста, що раніше була у користуванні Київенерго, а зараз надійде до комунального підприємства, буде передана ефективному (бажано закордонному) інвестору в управління на умовах відкритого конкурсу? Чи мова йде про передачу комунального майна від одних олігархів до інших – сірих кардиналів міської влади, для яких тепломережі можуть стати новою фінансовою годівничкою?», - зазначає він.

З огляду на перспективу залучення іноземного інвестора на прозорому конкурсі особливу небезпеку становить ймовірні судові тяганини з колишнім орендарем тепломереж, що вимагатиме компенсації своїх інвестицій.

«Украй важливою буде конструктивна позиція міської влади, оскільки судова тяганина зробить і без того малопривабливий столичний актив ще більш токсичним. Хоча не можна відкидати й той варіант, що судовий конфлікт буде спровокований навмисно, аби надовго зафіксувати комунальний статус теплового господарства. Тоді у чиновників виникне непорушний аргумент, чому місто не може проводити інвестиційний конкурс», - пише він.

Підсумовуючи, експерт зазначив, що на сьогодні міська влада не вчинила жодних конкретних дій для залученням у переговорний процес закордонних інвесторів, про яких так багато розповідав мер Кличко.

Нагадаємо, 26 квітня закінчується договір оренди Київенерго. Наразі конкретного рішення про майбутнє теплового блоку не прийнято. Комісія Київради з третьої спроби погодила проект рішення про збільшення розміру статутного фонду КП «Київтеплоенерго». Виділена в статутний фонд сума з бюджету міста склала 1,2 мільярда гривень замість спочатку запланованих 7,4.

Експерти припускають, що КП є корупційною схемою. Так, за словами колишнього міністра ЖКХ Олексія Кучеренко, зміна моделі управління тепловими мережами призведе до зростання тарифів для киян та створення "чорної діри", в яку можна списувати гроші нескінченно. Натомість, киян очікуватиме новий етап підвищення тарифів.