Відсьогодні пільговики зобов'язані їздити у столичному метро з "Карткою киянина"

9 листопада 2014 року безоплатний проїзд в метрополітені 5 пільговим категоріям киян надається виключно на підставі "Картки киянина".

Про це повідомляється на офіційному сайті Київського метрополітену.

До категорій пільговиків, які тепер мають користуватися "Карткою киянина" для безкоштовного проїзду у метро, увійшли:

- інваліди, які відповідно до рішення Київради віднесені до населення м. Києва та не мають права відповідно до чинного законодавства на пільговий проїзд у метрополітені;

- пенсіонери, які відповідно до рішення Київради віднесені до населення м. Києва та не мають права відповідно до чинного законодавства на пільговий проїзд у метрополітені;

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- особи, які не мають права на пенсію, і відповідно до рішення Київради віднесені до населення м. Києва та не мають права відповідно до чинного законодавства на пільговий проїзд у метрополітені;

- один із батьків багатодітної сім'ї, який відповідно до рішення Київради віднесений до населення м. Києва та не має права відповідно до чинного законодавства на пільговий проїзд у метрополітені;

- непрацюючі особи, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами, і відповідно до рішення Київради віднесені до населення м. Києва та не мають права відповідно до чинного законодавства на пільговий проїзд у метрополітені.

Наголошується, що представники інших пільгових категорій, яким передбачений безкоштовний проїзд у метрополітені, як і раніше, при проході повинні пред’являти відповідне посвідчення.