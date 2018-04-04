У КМДА пояснили причини демонтажу МАФів на Андріївському узвозі в центрі Києва

Демонтажу передували інспекторські перевірки, які засвідчили відсутність у власників зазначених ТС дозвільних документів на їх встановлення.

4 квітня Комунальне підприємство «Київблагоустрій» розпочало у столиці демонтаж низки незаконних тимчасових споруд (ТС) на перетині вулиць Десятинної та Володимирської.

Демонтажу передували інспекторські перевірки, які засвідчили відсутність у власників зазначених ТС дозвільних документів на їх встановлення. Востаннє приписи з вимогою місцевої влади або надати дозвільні документи, або прибрати ТС самотужки були вручені орендарям та власникам ларьків і наметів 30 березня.

Щоб не знищувати сувенірні лавки, два місяці тому столична влада, як компромісне рішення, запропонувала підприємцям перенести «сувенірне містечко» на відремонтовану поруч Алею художників та укласти з балансоутримувачем алеї угоду, яка дозволила б підприємцям вести торгівлю на зазначеній території.

«Перенесення «сувенірного містечка» на розташовану у 60 метрах Алею художників є найкращою альтернативою як повному демонтажу тимчасових споруд, так і великому скупченню палаток та торговельних рядів, яке, по суті, понівечило архітектурний і естетичний вигляд історичної ділянки на перехресті вулиць Десятинної та Володимирської», – заявив перший заступник директора Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій.

Під час нещодавнього мітингу в холі КМДА підприємці з Андріївського узвозу висловились проти перенесення ТС. Так, розміщуючи за адресою: вул. Володимирська, 2-4 низку тимчасових споруд із продажу сувенірної продукції, власники ТС (входять в Асоціацію «Український вернісаж» та в ГО «Асоціація артгалерей України») керувались розпорядженням КМДА № 816 від 30 травня 2013 року «Про організацію постійно діючої виставки-ярмарку у парку «Володимирська гірка» та на вул. Володимирській, 1-14».

У пункті 1 наведеного вище розпорядження № 816 зазначено, що КМДА дає доручення Шевченківській РДА організувати у парку «Володимирська гірка» та на вул. Володимирській, 1-14проведення постійно діючої виставки-ярмарку образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та сувенірної продукції.

«Термін виданого організатором ярмарку – Шевченківською РДА – відповідного діючого розпорядження закінчився. Нове розпорядження Шевченківська РДА не видавала. Крім того, Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА не затвердив, як того вимагав пункт 2 розпорядження КМДА № 816 від 30 травня 2013 року, схему розташування торгівельних місць із продажу творів образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та сувенірної продукції. Відсутність діючого розпорядження Шевченківської РДА щодо проведення ярмарку та відсутність схеми розташування торгівельних місць стали підставою для прийняття міською комісією із розташування тимчасових споруд рішення щодо перенесення низки незаконних ТС на перетині вулиць Десятинної та Володимирської на Алею художників або (в разі відмовлення власників ТС) їхнього демонтажу», – прокоментував Тарас Панчій.

За словами Тараса Панчія, у власників ТС на Андріївському узвозі було достатньо часу, щоб цивілізовано вирішити проблему, а саме: укласти нові угоди із балансоутримувачем відремонтованої Алеї художників, переїхати на неї і таким чином уникнути конфліктної ситуації, що припала на початок квітня.