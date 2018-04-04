Промисловість Києва поступово росте - КМДА

У 2017 році спостерігалося збільшення обсягів виробництва продукції у п’яти з дев’яти галузей промисловості Києва.

Промислові підприємства Києва принесли до міського бюджету понад 5 млрд грн.

Про це в інтервʼю 44.ua повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

«У Києві працює 763 промислових підприємства. Загальний обсяг реалізованої продукції у минулому році у відпускних цінах підприємств склав 172,9 млрд грн, що на 24,6 млрд грн (або на 16,6%) більше, ніж у 2016 році. А надходження до міського бюджету від промислових підприємств Києва у 2017 році становили 5,1 млрд грн (на 59,4% або на 1,9 млрд більше, ніж у січні-грудні 2016 року). Тобто промисловість нехай повільно, але піднімається», – сказав заступник голови КМДА.

Він додав, що у 2017 році спостерігалося збільшення обсягів виробництва продукції у п’яти з дев’яти галузей промисловості Києва. Це текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, хімічної продукції, гумових та пластмасових виробів, іншої немінеральної продукції.

При цьому фіксувався спад обсягів виробництва у виготовленні виробів із деревини та поліграфічної діяльності. Також знизилося виробництво у сфері машинобудування і металургійного виробництва, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

Загалом, за словами Дмитра Давтяна, у Києві 160 підприємств, які проводили експортні операції у 2017 році.