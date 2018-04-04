Оновлена "Зеленка": київські архітектори представили проект реконструкції легендарного Зеленого театру (фото)
Группа київських архітекторів створила проект реконструкції знаменитого столичного Зеленого театру.
Проект представлений на сайті архітектурної майстерні Paintit. Автори проекту заявляють, що основною метою реконструкції є відновлення стін колишньої фортеці XIX століття і створення унікального «якірного» об'єкта для Києва.
Реконструкція включає відновлення казематных стін і використання будівель під галерею сучасного мистецтва. Також пропонується створити новий унікальний об'єкт з панорамою на Дніпро.
Довідка УНІАН. Зелений театр (в народі просто "зеленка") був збудований у 1949 році на місці старої військової споруди ХІХ століття Нової печерської фортеці. У часи Радянського союзу тут проходили концерти та покази фільмів. Однак з появою у Києві Гідропарку та Жовтневого палацу Зелений театр втратив свою популярність. У 90-х тут сталася пожежа, після чого споруда залишалася у закинутому стані.
У 2011 році на місці Зеленого театру створили літні нічний клуб. У 2014 році клуб закрили за розпорядженням прокуратури через невиконанням орендатором умов оренди.
Як повідомляв УНІАН, цього року планують розпочати реконструкцію столичного стадіону «Старт», який у 2017 року повернули з приватної власності у власність громади міста. Стадіон відомий історією про так званий "матч смерті" - гра між київськими та німецькими футболістами у період Другої світової війни у 1942 році.