Оновлена "Зеленка": київські архітектори представили проект реконструкції легендарного Зеленого театру (фото)

З оновленого Зеленого тетру планують створити новий київський арт-об'єкт.

Группа київських архітекторів створила проект реконструкції знаменитого столичного Зеленого театру.

Проект представлений на сайті архітектурної майстерні Paintit. Автори проекту заявляють, що основною метою реконструкції є відновлення стін колишньої фортеці XIX століття і створення унікального «якірного» об'єкта для Києва.

Реконструкція включає відновлення казематных стін і використання будівель під галерею сучасного мистецтва. Також пропонується створити новий унікальний об'єкт з панорамою на Дніпро.

Довідка УНІАН. Зелений театр (в народі просто "зеленка") був збудований у 1949 році на місці старої військової споруди ХІХ століття Нової печерської фортеці. У часи Радянського союзу тут проходили концерти та покази фільмів. Однак з появою у Києві Гідропарку та Жовтневого палацу Зелений театр втратив свою популярність. У 90-х тут сталася пожежа, після чого споруда залишалася у закинутому стані.

У 2011 році на місці Зеленого театру створили літні нічний клуб. У 2014 році клуб закрили за розпорядженням прокуратури через невиконанням орендатором умов оренди.

Як повідомляв УНІАН, цього року планують розпочати реконструкцію столичного стадіону «Старт», який у 2017 року повернули з приватної власності у власність громади міста. Стадіон відомий історією про так званий "матч смерті" - гра між київськими та німецькими футболістами у період Другої світової війни у 1942 році.