У Києві готуються відзначити річницю початку Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр культури Євген Нищук на брифінгу.

«21 листопада ввечері в нас буде захід, присвячений початку тих подій, які відбулися на Майдані – трагічних, героїчних. Очевидно, будуть якісь флеш-моби, пов’язані з лампадками, з фотовиставкою в частині Майдану. І на східцях Європейської площі буде проведено академію вшанування «Пісні свободи». Будуть всі учасники тих подій, які були на Майдані, і які були в зоні АТО. Тобто буде відповідна програма – не розважального характеру», - підкреслив Нищук.

За його словами, продовжаться заходи також 23 листопада, оскільки 22 листопада – в третю суботу листопада – День вшанування жертв Голодомору. «Відповідно 22 числа будуть всі заходи, пов’язані з Голодомором, зокрема, свічки пам’яті, та інші, які зараз розробляються нашим міністерством спільно з Інститутом національної пам’яті», - пояснив міністр.

Він повідомив, що 23 листопада планується в столиці проведення міжнародного пробігу.

«В нас є домовленості з нашими польськими побратимами, з прибалтійськими. Вони хочуть здійснити пробіг підтримки, солідарності з нами, пробіг миру від Варшави «Біг до Майдану». Ми ще будемо обговорювати з ними, чи це буде фініш 21-го ввечері, чи можливо 23-го», - зауважив Нищук.

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Також в Українському домі передбачено організувати тематичну виставку, присвячену Майдану. Зокрема, там запланований покази фільмів, в тому числі стрічки «Вавілон-13», літературні читання, на які хочуть запросити Сергія Жадана, Оксану Забужко, Юрія Андруховича, братів Капранових та інших вітчизняних письменників і поетів. Також будуть інсталяції з артефактів Майдану, фотовиставка.

«Взагалі планується ціла низка заходів. Також і в музеї Гончара наш відділ, який займається музеєфікацією Майдану, розпочне виставку зібраних речей, які вціліли...», - сказав міністр. До цього він додав, що поки розглядається варіант розміщення Музею Майдану, процес створення якого триває, в Українському домі. «Остаточно це буде вирішено спільно з громадськістю і фахівцями», - додав він.