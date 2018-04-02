Кличко запропонував Раді підняти штрафи за знищення пам'яток архітектури - Білоцерковець

Мета законопроекту - збільшити відповідальність тих, хто в дев'яності і двохтисячні роки викупив у міста чи держави будівлі, які є пам'ятками архітектури, і зараз містить їх у жахливому стані.

Поданий у Верховну Раду за ініціативою мера Києва Віталія Кличка законопроект №8202 дозволить посилити відповідальність балансоутримувачів пам'яток архітектури. Про це в соціальній мережі Facebook повідомив народний депутат і радник мера Дмитро Білоцерковець.

«На підставі ініціативи мера і звернення Київради до парламенту щодо необхідності зміни законодавства у сфері захисту пам'яток архітектури та культурної спадщини, разом з Миколою Княжицьким та Ігорем Луценко (народні депутати, - ред.) зареєстрували законопроект №8202», - написав Дмитро Білоцерковець.

За його словами, мета законопроекту - збільшити відповідальність тих, хто в дев'яності і двохтисячні роки викупив у міста чи держави будівлі, які є пам'ятками архітектури, і зараз містить їх у жахливому стані.

«Найчастіше такі власники переслідують одну мету – ліквідацію будівель після зняття статусу пам'ятки архітектури. Мотивація у них, як правило, одна – відсутність можливості реставрації. Зазвичай до такого результату приходять з-за відмови власників вкладати гроші в утримання таких об'єктів. Чому вони це роблять? Вважають, що прибутковість таких будівель набагато нижче, ніж потенційне будівництво нових, з більшою поверховістю і комерційними площами. Тобто вони не розуміють, що придбали не звичайний об'єкт, а будівля, яка є частиною культурної спадщини міста», – підкреслив парламентарій.

За його словами, в законопроекті є ряд інструментів, які дозволять збільшити відповідальність власників таких будівель.

«Законопроект №8202 дає можливість: викуповувати будівлі при порушенні правил експлуатації об'єктів культурної спадщини (передбачена процедура примусового викупу), виписувати штраф за халатне відношення і доведення об'єктів культурної спадщини до стану руйнації, збільшити кримінальну відповідальність за нанесення шкоди або знищення будівлі з 3 до 6 років обмеження волі», – пояснив Дмитро Білоцерковець, зазначивши, що законопроектом фактично мається на увазі надання органам місцевої влади додаткових важелів впливу в цій сфері.