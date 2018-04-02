У Києві почали готувати фонтани до літнього сезону (фото)

"Київводфонд" оприлюднив графік роботи світло-музичних фонтанів.

Київські комунальники почали готувати столичні фонтани до роботи в літній сезон.

Про це повідомляється на сайті СВКП "Київводфонду".

“Поступово готуємося до нового сезону! Повірте, в цьому році він буде не менш яскравим", – пообіцяла директор підприємства Світлана Козловська.

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Повідомляється, що зараз йде процес розконсервації фонтана "Великий" і шести "Малих" на Майдані Незалежності, а також роботи з монтажу насосного обладнання. Комунальники планують на всіх фонтанах провести підготовку чаш, санацію резервуарів чистої води, встановити зовнішнє обладнання тощо.

На світло-музичних фонтанах буде оновлено та збільшено музичний репертуар, тож невдовзі всі мешканці та гості столиці почують улюблені хіти як в самому серці столиці, так і на набережній в акваторії Русанівського каналу.

Столичні фонтани почнуть свою роботу з 1 травня, а завершиться сезон 30 вересня. Світло-музичні вистави будуть проходити щодня, крім понеділка, з 21:00 до 23:00