Ключовою темою цьогорічного Інвестиційного форуму міста Києва стануть інновації

Форум буде проведено у вересні-листопаді 2018 року, а організаційне забезпечення покладено на Департамент економіки та інвестицій КМДА.

Восени у столиці проведуть Інвестиційний форум, з метою залучення інвестицій в економіку міста Києва та налагодження співпраці з іноземними країнами.

Планується, що ключовою темою цьогорічного Форуму стануть інновації. Відповідне розпорядження КМДА підписав Київський міський голова. Про це повідомляється на сайті КМДА.

Згідно з розпорядженням, Форум буде проведено у вересні-листопаді 2018 року, а організаційне забезпечення покладено на Департамент економіки та інвестицій КМДА.

Проведення Форуму сприятиме міській владі та підприємцям Києва у пошуку та залучені приватних вітчизняних і іноземних інвестицій для створення на території міста нових сучасних виробництв, спорудження об’єктів, які будуть сприяти подальшому соціально- економічному розвитку столиці.

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Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням Форуму будуть профінансовані за рахунок асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2018 рік.

Форматом наповнення програми КІФ-2018 передбачено проведення спеціалізованих воркшопів для інвесторів, ярмарки інкубаторів та акселераторів, презентацій проектів.

Проведення Інвестиційного форуму міста Києва забезпечить формування сприятливих умов для залучення інвестицій, у тому числі іноземних, у місто Київ, зміцнення інвестиційного потенціалу міста та створенню привабливого інвестиційного клімату столиці.

Форум, який відбуватиметься у Києві вже третій рік поспіль, став одним із найбільших інвестиційних заходів країни. У 2017 році на ньому зустрілися понад 600 учасників з 20 країн світу та було представлено більше 40 інвестиційних проектів на загальну суму понад 9 млрд грн.