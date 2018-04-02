Кличко: триває заміна старих в’їзних знаків в Київ на нові, з символами столиці

Мер підкреслив, що один з символів Києва - княгиня Ольга. Її силует, висотою 18 метрів, буде розміщено на в’їзді до Києва з Житомирської траси.

У Києві триває заміна старих в’їзних знаків в місто на нові, кожен з яких символізуватиме якусь особливість нашої столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

Він нагадав, що минулого року встановили новий знак на Бориспільському шосе, яке веде з аеропорту «Бориспіль» до столиці.«Кожен, хто заїжджає зі сторони Борисполя, може побачити 3-метрові букви «Київ» та силует захисника нашого міста - Архистратига Михаїла», - сказав Віталій Кличко.

Він зауважив, що на в’їзді до різних міст світу розташовані символи цих населених пунктів. Зокрема, в Берліні - Ведмідь, в Бремені - велика скульптура Бременських музикантів. Водночас, додав Віталій Кличко, коли заїжджаєш до Києва, бачиш лише невеличкі таблички з написом назви міста. «Тому ми вирішили встановити в'їзні знаки з символами нашого міста», - сказав Київський міський голова.

Мер підкреслив, що один з символів Києва - княгиня Ольга. Її силует, висотою 18 метрів, буде розміщено на в’їзді до Києва з Житомирської траси. «В'їзні знаки - це одна з візитівок нашого міста для тих, хто приїздить автотранспортом до Києва», - додав Кличко.