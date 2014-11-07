Сильний туман у столиці паралізував роботу аеропорту «Київ»

Згідно з даними онлайн-табло аеропорту, на приліт затримуються рейси з Бергамо, Катовіце, Москви, Ужгорода, Запоріжжя, Одеси. У рейсу "Візз Ейр Україна", який мав прибути о 00:45 із Ларнаки, змінено маршрут. Також змінено маршрут у рейсу авіакомпанії "Трансаеро" (РФ), який мав прибути о 09:00 із Домодєдово.

У свою чергу, на виліт змінено маршрути рейсів "Візз Ейр Україна" до Бергамо і Москви, а також маршрут рейсу "Трансаеро" в Домодєдово.

Рейси зі статусом "змінений маршрут" обслуговувалися в найбільшому в Україні міжнародному аеропорту "Бориспіль", технічні можливості якого дозволяють у повному обсязі забезпечувати безперебійну відправку й прийняття всіх типів повітряних суден, зокрема в умовах обмеженої видимості й за складних погодних умов.

Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Бориспіль» у п'ятницю, 7 листопада, повідомив про роботу в штатному режимі, незважаючи на туман, проте зафіксував затримки на приліт і виліт кількох авіакомпаній. Крім того, аеропорт обслужив три додаткові рейси з аеропорту "Київ", оскільки останній не зміг їх прийняти.

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Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) у 2013 році збільшив пасажиропотік порівняно з 2012 роком на 113,3% - до 1,838 млн осіб.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) є одним із найстаріших аеропортів України й працює з 1924 року. В 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту й будівництво відразу кількох нових терміналів, включаючи центральний термінал «А» і віп-термінал для бізнес-авіації.

Київрада в лютому 2011 року повторно передала компанії "Майстер-Авіа" майно комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Київ" ("Жуляни") в оренду на 49 років.

За даними ЗМІ, компанія "Майстер-Авіа", яка проводить повне наземне обслуговування рейсів, що вилітають і прибувають в аеропорт «Київ» (Жуляни), за рахунок приватного інвестора вклала в аеропорт до 500 млн грн. В інтерв'ю газеті «Коммерсант» у 2013 році, народний депутат від партії регіонів Василь Хмельницький заявив про 50-процентну частку володіння в "Майстер-Авіа". Раніше в 2011 році про свою причетність до "Жулянів" заявив депутат Верховної Ради від партії регіонів Юрій Іванющенко, але в самій компанії цю інформацію спростували.