У Києві введено план "Перехоплення" через стрілянину водіїв біля ТРЦ

Правоохоронці розшукують зловмисників, введено план «Перехоплення».

У Голосіївському районі столиці двоє водіїв влаштували стрілянину біля ТРЦ «Магелан».

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Про це Відділ комунікації поліції Києва інформує у Facebook. «Зі слів свідків, на проспекті Глушкова через першочерговість проїзду між двома водіями виник конфлікт: у результаті обоє застосували зброю.

О 16.20 у столиці введено в дію план «Перехоплення». Правоохоронці розшукують автомобілі білий «Мерседес Бенц Спрінтер» та темний «Сузукі Гранд Вітара». За словами очевидців, водії цих машин влаштували стрілянину. На їхні пошуки орієнтовані всі наряди», - сказано у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд. Також правоохоронці спілкуються зі свідками.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.

Згідно з даними dtp.kiev.ua, стрілянина сталася біля ТРЦ «Магелан».

«На паркувальному майданчику Магелана стріляли з автомата, втекли на білому бусі Мерседес Спрінтер ВН3876», - сказано у повідомленні.