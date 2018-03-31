Кличко: маємо зробити так, аби кожен турист після відвідин Києва розповідав вдома про наше місто
Столична влада готується цього року відкрити кілька оновлених туристичних об’єктів, які допоможуть привабити більше туристів до Києва.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».
За його словами, тільки у травні місто відвідають десятки тисяч гостей, які приїдуть подивитися фінал Ліги Чемпіонів УЄФА.
«26 травня відбудеться фінал Ліги Чемпіонів. Ми очікуємо багато туристів. Наше завдання - аби кожен з них, повернувшись додому, розповів, яке чудове місто Київ. Туристична галузь – одна з прибуткових статей кожного міста. Минулого року нашу столицю відвідало півтора мільйона туристів. Цього року ми очікуємо на два з половиною мільйони гостей. Я переконаний, що у Києва великий туристичний потенціал і ми його розвиваємо, - відзначив Кличко. – Цього року будуть оновлені, зокрема, Володимирська гірка, Алея художників, Пейзажна алея. Ми скоро будемо відкривати дуже красиві сходи від Пейзажної алеї до урочища Гончари-Кожум’яки. Облаштуємо територію навколо Андріївської церкви», - зазначив Кличко.
Мер столиці нагадав, що кожен турист у середньому, витрачає в Києві 150 доларів на добу. І ці кошти – теж інвестиції в економіку столиці.
Також, за словами Кличка, чимало гостей приїде до міста восени, коли Київ прийматиме 56-й Конгрес Світової боксерської Ради (WBC). Такий великий боксерський захід в Україні відбудеться вперше.
«Ми очікуємо на візит багатьох гостей, а також більш ніж 600 учасників Конгресу з понад 100 країн світу - зірок боксу, промоутерів, суддів та спортивних функціонерів. Це ще одна прекрасна можливість залучити більше гостей до Києва, презентувати наше місто. І моя місія, як мера столиці, - робити все, аби до нас приїжджало якомога більше людей», - зазначив Віталій Кличко.