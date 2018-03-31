Кличко: маємо зробити так, аби кожен турист після відвідин Києва розповідав вдома про наше місто

Мер столиці нагадав, що кожен турист у середньому, витрачає в Києві 150 доларів на добу. І ці кошти – теж інвестиції в економіку столиці.

Столична влада готується цього року відкрити кілька оновлених туристичних об’єктів, які допоможуть привабити більше туристів до Києва.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

За його словами, тільки у травні місто відвідають десятки тисяч гостей, які приїдуть подивитися фінал Ліги Чемпіонів УЄФА.

«26 травня відбудеться фінал Ліги Чемпіонів. Ми очікуємо багато туристів. Наше завдання - аби кожен з них, повернувшись додому, розповів, яке чудове місто Київ. Туристична галузь – одна з прибуткових статей кожного міста. Минулого року нашу столицю відвідало півтора мільйона туристів. Цього року ми очікуємо на два з половиною мільйони гостей. Я переконаний, що у Києва великий туристичний потенціал і ми його розвиваємо, - відзначив Кличко. – Цього року будуть оновлені, зокрема, Володимирська гірка, Алея художників, Пейзажна алея. Ми скоро будемо відкривати дуже красиві сходи від Пейзажної алеї до урочища Гончари-Кожум’яки. Облаштуємо територію навколо Андріївської церкви», - зазначив Кличко.

Мер столиці нагадав, що кожен турист у середньому, витрачає в Києві 150 доларів на добу. І ці кошти – теж інвестиції в економіку столиці.

Також, за словами Кличка, чимало гостей приїде до міста восени, коли Київ прийматиме 56-й Конгрес Світової боксерської Ради (WBC). Такий великий боксерський захід в Україні відбудеться вперше.

«Ми очікуємо на візит багатьох гостей, а також більш ніж 600 учасників Конгресу з понад 100 країн світу - зірок боксу, промоутерів, суддів та спортивних функціонерів. Це ще одна прекрасна можливість залучити більше гостей до Києва, презентувати наше місто. І моя місія, як мера столиці, - робити все, аби до нас приїжджало якомога більше людей», - зазначив Віталій Кличко.