У Києві урочисто відкрили 3D-малюнок на станції метро "Театральна" (фото, відео)

Театральна сцена замість Леніна відтепер офіційно є на столичній станції метро. У підземці відкрили панно, яке закрило собою барельєф вождя пролетаріату, йдеться в сюжеті нічного випуску ТСН.

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Малюнок відповідає назві станції "Театральна" – на ньому зображено театральну залу, а сам перон є сценою, на якій кожен пасажир підземки зможе відчути себе актором.

Відразу після відкриття малюнка на пероні відбулась і перша вистава – коротка пантоміма на тему кохання. А перехожі, які першими побачили панно, вже встигли зробити собі на його тлі фото на згадку.