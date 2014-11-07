У Києві урочисто відкрили 3D-малюнок на станції метро "Театральна" (фото, відео)
08:59, 07 листопада 2014Київ
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Перше графіті у столичному метро викликало велику цікавість пасажирів.
На імпровізованій сцені вже відбулася перша вистава / Фото УНІАН
Театральна сцена замість Леніна відтепер офіційно є на столичній станції метро. У підземці відкрили панно, яке закрило собою барельєф вождя пролетаріату, йдеться в сюжеті нічного випуску ТСН.
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Малюнок відповідає назві станції "Театральна" – на ньому зображено театральну залу, а сам перон є сценою, на якій кожен пасажир підземки зможе відчути себе актором.
Відразу після відкриття малюнка на пероні відбулась і перша вистава – коротка пантоміма на тему кохання. А перехожі, які першими побачили панно, вже встигли зробити собі на його тлі фото на згадку.
На станції метро "Театральна" офіційно відкрили панно з театральною залою
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