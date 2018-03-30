Симонов: мер Кличко дав чітке розпорядження навести порядок в паркувальній сфері Києва

"Закон надає повноваження місцевим органам влади на евакуацію автомобілів, а також дозволяє штрафувати порушників власними силами без залучення поліції", - заявив Симонов.

Київська адміністрація отримає повноваження штрафувати порушників правил паркування після вступу в силу відповідного закону, ініційованого мером столиці Віталієм Кличком і вчора підписаного президентом. Про це директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської адміністрації Сергій Симонов заявив в прямому ефірі програми «Ранок» на телеканалі NewsOne.

«Президент підписав закон про парковку. Хочу нагадати, що законопроект був розроблений за ініціативи Віталія Кличка, який дав чітке розпорядження навести порядок у цій сфері. Закон надає повноваження місцевим органам влади на евакуацію автомобілів, а також дозволяє штрафувати порушників власними силами без залучення поліції», – заявив Симонов.

За його словами, закон набуде чинності через 180 днів з дня підписання. Тобто почне діяти вже влітку.

«У нас взимку в першу чергу саме через водіїв, які неправильно паркувалися, були затори по місту. Техніка не могла почистити вулиці від снігу. Вважаю, що тепер такої проблеми у нас в столиці не буде», – зазначив глава Департаменту транспортної інфраструктури.

Також Сергій Симонов підняв тему столичних паркувальників-нелегалів. Нагадаємо, що з серпня у Києві вся оплата за стоянку проходить тільки у безготівковій формі.

«У київських водіїв є можливість оплатити паркування через мобільний додаток, СМС, картку, паркомат. Хочу ще раз нагадати: якщо ви побачите «паркувальника», то він працює незаконно. Ми з ними воюємо, проводимо спільні рейди з поліцією, затримуємо цих горе-паркувальників», – розповідає Симонов.

Нагадаємо, що 29 березня президент України Петро Порошенко підписав закон, що встановлює нові правила паркування транспортних засобів та стягнення штрафів за їхні порушення. Закон передбачає відповідальність за порушення правил зупинки, стоянки та паркування шляхом фото - і відеофіксації порушень. А також значно розширює повноваження місцевої влади.