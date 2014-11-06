Мер Києва звільнив директора Бесарабського ринку (документ)

Про це йдеться в розпорядженні №368 від 4 листопада, оприлюдненому на сайті Київської міської держадміністрациї (КМДА).

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"Звільнити Плахотнюка Анатолія Володимировича, директора комунального підприємства "Бессарабський ринок" із займаної посади 5 листопада", - йдеться в документі.

Тимчасове виконання обов'язків директора підприємства покладено на першого заступника директора КП "Бессарабський ринок" Сергія Дорофєєва.

В пояснювальній записці до розпорядження йдеться про те, що директора КП "Бессарабський ринок" звільнено за численні порушення.

Анатолій Плахотнюк був директором ринку з 1996 року, в 2007 році був звільнений мером Києва Леонідом Черновецьким за численні фінансові порушення. Через кілька місяців Шевченківський райсуд Києва поновив його на посаді, повідомляє "Українська правда".

Нагадаємо, що КМДА проводила перевірки діяльності КП "Бессарабський ринок" і "Житній ринок".