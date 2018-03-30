Столиця формує штат «Київтеплонерго» для надійного обслуговування систем теплопостачання

Зазначимо, минулого року Київрада ухвалила рішення про завершення угоди з ПАТ «Київенерго» щодо управління об'єктами теплоенергетичного комплексу.

Місто надасть робочі місця спеціалістам ПАТ «Київенерго», які забезпечують надання тепла та гарячої води в Києві, здійснюють протиаварійне обслуговування тощо. В комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» будуть збережені необхідні соціальні гарантії для людей.

Про це під час зустрічі з робочим колективом ПАТ «Київенерго» заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він нагадав, що минулого року Київрада ухвалила рішення про завершення угоди з ПАТ «Київенерго» щодо управління об'єктами теплоенергетичного комплексу. Паралельно в столиці розпочало роботу комунальне підприємство «Київтеплоенерго», яке в поточному опалювальному сезоні здійснювало послугу транспортування тепла в Дарницькому та Дніпровському районах Києва.

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«Наше головне завдання зараз – забезпечити безперебійність послуг в столиці, а також створення ресурсу для підготовки до нового опалювального сезону. Ми повинні виконати локальні ремонти на теплових мережах, що є найбільш аварійними, і які можуть спричинити масштабні аварії. Тому зараз ми формуємо штат «Київтеплоенерго». Працівники «Київенерго» переходитимуть поетапно в нове підприємство і продовжуватимуть виконувати свої професійні обов'язки», – сказав Пантелеєв.

Він також пояснив, що місто частково закупить нову техніку для потреб «Київтеплоенерго», а також розраховує на згоду «Київенерго» щодо продажу техніки та обладнання, необхідного для виробничих потреб міста.