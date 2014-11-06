Міліція та комуністи готуються до 7 листопада

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформаційного забезпечення КМДА з посиланням на відповідну заявку на проведення громадського заходу, передану комуністами до держадміністрації.

Агітпости планується встановити біля трьох станцій метрополітену - “Лук'янівська”, “Дорогожичі”, “Арсенальна”, а також на вулиці Привокзальній.

Читайте такожУ Києві станцію метро "Театральна" замість Леніна тепер прикрашатиме графіті (відео)У КМДА зазначили, що інших масових заходів завтра не передбачено, крім громадського заходу комуністів, який не вважається масовим згідно із заявкою.

Водночас завтра в Києві у зв’язку з річницею революції 1917 року буде посилено охорону правопорядку, зокрема, в центральній частині міста.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.