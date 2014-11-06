Нові комунальні платіжки Києва включають три рахунки, які треба оплачувати окремо

У листопаді цього року мешканці столиці отримають змінені платіжні документи для розрахунку за житлово-комунальні послуги: на одному аркуші буде розміщено три рахунки від виконавців послуг, які необхідно сплачувати окремо.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на директора КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ) Валерія Місаня.

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Зазначається, що для зручності киян до кожної платіжки буде надано інструкцію, а термін сплати зі збереженням знижки буде подовжено до 25-го листопада.

За словами Місаня, зміни до платіжних документів пов’язані зі змінами чинного законодавства, яке, насамперед, визначає виконавця кожної послуги. Таким чином, споживач знає, кому і за які види послуг сплачує кошти.

«До першого блоку віднесено послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, а також централізоване постачання холодної води та водовідведення. Другий блок – централізоване постачання гарячої води. Третій – послуга централізованого опалення», – зазначив директор КП «ГІОЦ».

За його словами, у зв’язку із проведенням низки перерахунків мешканці почнуть отримувати квитанції з 13-го листопада. Саме тому термін оплати зі збереженням знижки продовжено до 25 листопада.

«КП «ГІОЦ» наразі провів перерахунки за опалення, оскільки послуга надавалася неповний місяць, а також – перерахунки за неправильні нарахування мешканцям за холодну воду», – пояснив Місань.

В КМДА зазначають, що інструкція для правильного заповнення платіжки також буде розміщена в кожному відділенні «Ощадбанку».

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Як повідомляв УНІАН, нинішня зміна виду платіжки буде вже третя за останні три місяці.

За словами першого заступника директора КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Андрія Щербини, з 15 вересня мешканці Києва були переведені на нову форму Єдиного рахунку на сплату за житлово-комунальні та інші послуги, який було розділено на п’ять блоків у залежності від виду послуги та її виконавця. Всі суми, що нараховувались для сплати за послуги, складались та сплачувались однією квитанцією.