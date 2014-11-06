У КМДА повідомили, що через відсутність гарячої води влітку, зараз рве труби
За період, коли влітку в Києві не було гарячого водопостачання, водопровідні мережі вийшли з ладу, тому тепер у столиці щоденно відбуваються пориви.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав перший заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Ігор Ніконов. "У багатьох з літа не було гарячої води, причина цьому - економія газу. Окрім незручностей, які пережили люди, зараз очевидно, що є ще одна проблема – це те, що багато труб гарячого водопостачання вийшли з ладу за цей період. Зараз пожинаємо плоди. Щодня десь є прориви", - написав він.
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Як повідомляє сайт "Київенерго", внаслідок пошкоджень на теплових мережах станом 6 листопада 114 будинки залишаються без опалення і 256 будинків – без гарячої води, повідомляє "Українська правда".
Як відомо, міська влада надала доручення "Київенерго" до 2 листопада ліквідувати усі аварії на тепломережах Києва.