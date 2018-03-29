З ночі 204 одиниці техніки «Київавтодору» проводили роботи з обробки доріг, вулиць та тротуарів
13:12, 29 березня 2018Київ
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За прогнозом Українського гідрометцентру, невеликий сніг триватиме у столиці сьогодні до обіду й уночі з четверга на п’ятницю.
З ночі 204 одиниці техніки «Київавтодору» проводили роботи з обробки доріг / kyivcity.gov.ua
З 02:30 29 березня 204 одиниці снігоприбиральної та допоміжної техніки, а також бригади з ручного прибирання шляхово-експлуатаційних підприємств КК «Київавтодор» проводили роботи з обробки доріг, вулиць та тротуарів протиожеледними матеріалами, щоб не допустити ускладнень руху дорогами міста та забезпечити безпечне пересування пішоходів. Про це повідомили у КК «Київавтодор».
За прогнозом Українського гідрометцентру, невеликий сніг триватиме у столиці сьогодні до обіду й уночі з четверга на п’ятницю.
Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» продовжують роботи у цілодобовому режимі та готові до подальших зимових проявів цьогорічного березня.
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